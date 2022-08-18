كشف تقرير فرنسي جديد أن ناد آخر ينشط في دوري " الليغ 1"، يرغب في التعاقد مع مهاجم المنتخب الجزائري لكرة القدم.

وأوضح موقع فوت " ميركاتو"، أن فريق نيس الذي يلعب له رباعي " الخضر"، بودوي وعطال وديلور وبراهيمي، يريد ضم الهدّاف التاريخي إسلام سليماني.

ونقل الموقع ذاته أن " السوبر" سليم يعد حلا للمدرب لوسيان فافر، الذي يرى في أن اللاعب يستطيع توظيف كامل خبرته مع نادي" الساحل الآزوري".

وفتح نيس مؤخرا، عدة ملفات للاعبين من أجل التعاقد معهم مثل كافاني وبان دياز. وبهذا ارتفع عدد الفرق الراغبة في ضم سليماني إلى أربعة بعد كل بريست ورامس ومرسيليا.