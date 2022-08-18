تمكنت فرق الحماية المدنية من إخماد ثمانية وثلاثين حريقا بين ليلة أمس إلى غاية صباح اليوم الخميس عبر مختلف الولايات المعنية في شرق البلاد.

وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى قال المكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة للحماية المدنية النقيب نسيم برناوي أنه "تم إخماد 38 حريقا من مجموع 63 حريقا، مضيفا أن ولاية الطارف التي تعتبر الولاية الأكثر تضررا والتي سجلت 30 ضحية أمس لم يبق فيها سوى حريقين.

كما أكد النقيب برناوي أنه تم دعم الفرق المتواجدة في النقاط المشتعلة بأكثر من ألف وسبعمائة عون إضافي كخطوة استباقية من المديرية العامة للحماية المدنية عقب النشرية الخاصة لديوان الأرصاد الجوية تتعلق بارتفاع درجات الحرارة بالولايات الشرقية .