أكدت حركة مجتمع السلم، اليوم الخميس، إنها تتابع ببالغ الاهتمام هول الحرائق التي خلفت ضحايا بشرية وخسائر مادية فظيعة، في بعض ولايات شرق البلاد.

ودعت "حمس" في بيان لها وقعه رئيسها عبد الرزاق مقري، جميع السلطات العمومية المركزية والمحلية، وجميع القوى السياسية والمجتمعية إلى تضافر الجهود في محاصرة هذه الحرائق، وتجنيب المواطنين والممتلكات العامة والخاصة مخاطرها المحدقة.

وأفاد البيان إن حركة مجتمع السلم تضع جميع إمكاناتها البشرية والمادية، من مناضلين وهياكل ومؤسسات تحت تصرف الجهات الرسمية لمواجهة هذه الحرائق. وقدمت في نفس الوقت تعازيها إلى عائلات ضحايا هذه الحرائق، وتدعو بالشفاء العاجل للجرحى، كما تدعو إلى حملات التضامن الوطني مع المتضررين، وفتح تحقيق معمق لمعرفة الأسباب الحقيقية وتحديد المسؤوليات.

وختم البيان إن الحركة تبقى يقظة في متابعة تطورات هذه الكوارث، وفي كامل جهوزيتها لمواجهة ذلك، وتدعو الجميع إلى اليقظة والحذر تجنبًا للمزيد من الخسائر والأضرار.