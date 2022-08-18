تلقى، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من أخيه قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الرئيس التونسي قدّم باسمه الشخصي، وباسم الشعب التونسي الشقيق، خالص التعازي في ضحايا الحرائق التي شهدتها بعض ولايات الوطن، معربا عن تضامنه ومؤازرته، ووقوف الشقيقة تونس إلى جانب الجزائر في هذه الظروف، واستعداد بلاده لمدّ يد العون إلى الجزائر.

وبدوره، شكر رئيس الجمهورية أخاه الرئيس قيس سعيّد، ومن خلاله الشعب التونسي الشقيق، على صدق مشاعر التضامن والأخوة، مثمنا عاليا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين.