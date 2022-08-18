تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بحيرة الطيور (ولاية الطارف) من توقيف ثلاثة أشخاص قاموا ب"إضرام النار عمدا في محاصيل زراعية موضوعة في أكوام وحزم مملوكة للغير", حسب ما ورد اليوم الخميس في بيان صادر عن المجموعة الإقليمية لذات السلك النظامي.

وأوضح البيان الذي تلقت وأج نسخة منه أنه "بفضل الاستعلام الجيد واليقظة الدائمة لأفراد الدرك الوطني, تمت الإطاحة ب3 أشخاص ينحدرون من ولاية الطارف و تتراوح أعمارهم بين 40 و 70 سنة قاموا بإضرام النار عمدا في محاصيل زراعية".

وأضاف البيان أنه فور الانتهاء من التحقيق, سيتم تقديم هؤلاء الأشخاص أمام الجهات القضائية المختصة.

وتبقى الجهود متواصلة من طرف الوحدات التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالطارف من أجل تحقيق الأهداف المسطرة من طرف قيادة المجموعة في سبيل تحقيق الأمن والسكينة عبر كامل إقليم اختصاص المجموعة, وفق وثيقة المجموعة الاقليمية للدرك الوطني.