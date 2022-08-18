أصدر والي ولاية المدية قرارا يقضي بمنع سير الدراجات النارية التي تساهم في الإخلال بالسلامة الجسدية للأشخاص والممتلكات والسكينة العامة والمخالفة لقواعد السياقة الواردة في قانون المرور لا سيما منها المادة 02 التي تمنع استعمال الدراجات النارية دون الحيازة على رخصة السياقة او بها خلل تقني كعدم فعالية المكابح وافتقادها للإنارة او تلك الغير مطابقة للمواصفات القانونية وتنعدم بها لوحة الترقيم.

وقد تزامن إصدار القرار الولائي بعد الحوادث المرورية المميتة التي تسببت فيها الدراجات عبر العديد من مدن الولاية ناهيك عن النداءات و الشكاوي العديدة للمواطنين القاطنين بمختلف الأحياء السكنية من مظاهر الإزعاج التي بات يحدثها أصحاب الدراجات خاصة اثناء الفترة الليلية.