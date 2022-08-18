فضّلت إدارة نصر حسين داي، برمجة التربص القادم الذي سينطلق بين 28 و30 أوت بمدينة عنابة الساحلية بدل التنقل إلى تونس، حسبما صرح به المدير العام لشركة النصرية، سفيان بوضرواية، في تصريح لـ"الخبر".

ويأتي هذا القرار لأن النادي العاصمي يعتقد أنه سيجد العديد من المنافسين ليتبارى معهم ودياً بدئاً بقطبي المدينة، إتحاد وحمراء عنابة، بالإضافة إلى أندية أخرى على غرار شبيبة سكيكدة وفرق أخرى من الشرق الجزائري.

ويعتقد بوضرواية أن هذا خيار جيّد بالنسبة لفريقه الذي سيسعى للاستعداد جيّداً للرابطة الثانية هواة، مجموعة وسط-غرب. وبالنسبة للانتدابات، كشف بوضرواية دائماً في تصريحات لـ"الخبر" أنه يفكّر في استقدام على الأقل عنصرين آخرين قبل غلق القائمة بصفة نهائية حسب احتياجات المدرب بن سماعين الذي يريد تغطية بعض الثغرات في الوسط والهجوم.

ولم يفوّت مسيّر النصرية الفرصة للحديث عن الظروف التي يحضّر فيها الفريق بحيث أشار إلى أن كل شيء على ما يرام بشهادة الطاقم الفني واللاعبين والأجواء جد رائعة داخل المجموعة.