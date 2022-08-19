انتشل غطاسو الحماية المدنية لولاية الشلف غريقين بشاطئ القطار وأنقذوا ستة أشخاص من موت حقيقي غرقا بالساحل الغربي للولاية وآخرين كانوا عالقين بالصخور غرب مدينة تنس. وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان لها، إن ظاهرة السباحة على مستوى الشواطئ الممنوعة ما تزال تحصد المزيد من الأرواح، فبعد المأساة التي شهدها شاطئ سيدي عبد الرحمان والتي راح ضحيتها شابتين اثنتين في مقتبل العمر، انتشل غطاسوها مساء أمس جثث شابين توفيا غرقا بشاطئ القطار غير المحروس الواقع بشرق مدينة المرسى غرب ساحل الولاية، كما أنقذوا شخصين آخرين كانا عالقين بالصخور.

من جهتهم تمكن غطاسو الوحدة البحرية أمسية الخميس من إنقاذ أربعة شبان أعمارهم تتراوح بين 18 و32 سنة كانوا عالقين في إحدى الصخور البعيدة عن اليابسة بحوالي 30 مترا غرب مدينة تنس.