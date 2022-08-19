فندت المديرية العامة للحماية المدنية خبرا متداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مفاده وفاة أحد أعوانها في الحرائق التي شهدتها عدة ولايات من الوطن.

وأفادت الحماية المدنية في تفنيدها بأن "أخبارا مغلوطة يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها وفاة أحد أعوان الحماية المدنية في الحرائق التي اندلعت مؤخرا في عدة ولايات من الوطن، على غرار ولاية سوق أهراس والطارف وسطيف وسكيكدة جيجل ..."

ودعت المديرية العامة للحماية المدنية الجميع إلى "التأكد من صحة المعلومات وعدم الانسياق وراء مثل هذه الأحداث والأخبار الهدامة والتي الغرض منها زعزعة عزيمة أعوان الحماية المدنية الذين هم وحتى هذه اللحظة يعملون دون هوادة لمجابهة هذه الحرائق".