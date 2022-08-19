تراجعت أسعار النفط نحو 1 بالمائة، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد يومين من المكاسب، بفعل مخاوف من ركود عالمي محتمل.

وألقت المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما سيقلل الطلب على الوقود، بظلالها على المتعاملين في سوق النفط، مقابل توقعات بتقلص الإمدادات بحلول نهاية العام.

وبحلول الساعة 08:18 صباحًا بتوقيت غرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنسبة 1.10 بالمائة، مسجلًا 95.53 دولارًا للبرميل.

كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنسبة 1.06 بالمائة، إلى 89.54 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس، على ارتفاع بنحو 3 بالمائة، وسط مؤشرات بزيادة الطلب مع تراجع المخزونات الأمريكية.

ويتجه كلا الخامين القياسيين إلى تسجيل خسائر أسبوعية تزيد عن 2 بالمائة.