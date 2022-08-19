توفي غريقان والبحث جاري عن مفقود ثالث أمس الخميس بشواطئ ولاية بومرداس.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية بومرداس في بيان لها إن وحدتها الثانوية لبودواو ومركز حراسة الشواطئ، تدخلت يوم الخميس على مستوى شاطئ عين عبد الله لأجل غريق متوفي، والضحية شاب يبلغ من العمر 18 سنة حيث تم تحويل جثته إلى العيادة المتعددة الخدمات ببودواو.

كما تدخلت وحدة القطاع لزموري وأفراد مركز الحراسة للحماية المدنية لشاطئ غابة الساحل زموري لأجل غريق متوفي على مستوى نفس الشاطئ، والغريق شاب يبلغ من العمر 20 سنة، حيث تم نقل جثته إلى مركز الصحي لزموري.

من جهتها تدخلت الوحدة الرئيسية لولاية بومرداس مدعمة بفرقة الغطاسين تابعين للوحدة البحرية لأجل البحث عن غريق مفقود على مستوى شاطئ ممنوع السباحة به على مستوى إقليم بلدية قورصو دائرة بومرداس، والفقود شاب يبلغ من العمر 15 سنة.