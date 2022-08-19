أكدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مساء أمس الخميس، إنها تابعت باستغراب واستياء كبيرين الموقف المتحامل من الدكتور أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ضد الجزائر، وهو يرأس إحدى كبرى الهيئات العلمائية التي التف حولها كثير من العلماء في القارات الخمس، من أجل خدمة الإسلام ودعوته، وتوجيه المسلمين والدفاع عنهم، وتوحيد جهودهم في تقوية لحمة الأخوة الإسلامية فيما بينهم، لمواجهة التحديات المختلفة التي تعترضهم.

وأفادت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في بيان لها، بأنها اتصلت صبيحة يوم الثلاثاء الماضي عن طريق رئيسها الدكتور عبد الرزاق قسوم بالدكتور علي القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مستنكرة تصريحات الدكتور الريسوني التي كانت مستفزة وغير منطقية وبعيدة كل البعد عن دلائل الشرع وحقائق التاريخ، وكانت الجمعية ـ يضيف البيان ـ تنتظر من رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين اعتذارا واضحا للجزائريين على ما صرح به، ورجوعا إلى الحق، غير أن بيانه التوضحي العقيم الذي نشره، زاد الطين بلة، وكشف بأن تصريحاته الخطيرة لم تكن زلة عالم وكبوة فارس، وإنما كانت قناعات راسخة مقصودة، وموجهة من جهات "مخزنية" تسعى للمساس بمصالح الجزائر.

ودعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى أن يتوب الدكتور أحمد الريسوني إلى الله من تصريحاته الخطيرة والتي فتح من خلالها بابا موصودا للفتنة بين شعبين شقيقين، ويعتذر للشعب الجزائري والشعب الموريتاني والشعب الصحراوي على استفزازاته الشرعية والتاريخية.

وأن يقدم استقالته من رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لأنه بانحيازه المسموم قد فقد أهلية أن يكون على رأس هذا الاتحاد العلمائي.

وشددت الجمعية على إنه في حال رفض الدكتور الريسوني تقديم استقالته، أن تتم إقالته حفاظا على استقرار الاتحاد واستقلاليته من أي نزوة سياسية أو نعرة عصبية وتوسعية. وإذا لم يتم تحقيق هذين المطلبين، فإن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، تطالب العلماء الجزائريين المنخرطين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتعليق عضويتهم وتجميدها إلى حين تحقيق أحدَ هذين المطلبين.

ودعا بيان الجمعية في الأخير الجزائريين إلى التضامن مع إخوانهم في الولايات المنكوبة بسبب الحرائق التي امتدت إلى الأنفس والممتلكات ومساحات عريضة من الغابات، ويمدوا لهم كل أنواع العون والمساعدات للتخفيف عما أصابهم، والله نسأل أن يرحم الذين استشهدوا بسبب هذه الحرائق، ويرزق ذويهم الصبر الجميل.