ابتلع البحر اليوم الجمعة ثلاثة أشخاص يجري البحث عنهم من قبل غطاسي الحماية المدنية بشواطئ ولاية سكيكدة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة في بيان لها، بالرغم من إن الراية حمراء، فإن هناك شباب يغامرون بالسباحة مبالين بمخاطر هيجان البحر، بحيث تدخل غطاسو الحماية المدنية الحماية المدنية مدعمين بالوحدات الثانوية لكل قطاع هذا الجمعة من أجل البحث كمعلومات أولية عن ثلاثة غرقى متوفين.

وأوضح البيان بأنه يتواصل البحث عن غريق مفقود بالبحر بشاطئ قرباز 01 والضحية شاب يبلغ من العمر 16 سنة ينحدر من مدينة عين مليلة بولاية ام البواقي، بينما سجل بشاطئ وادي الحجر كذلك غريق متوفي، وغريق ثالث متوفي يتواصل البحث عنه بشاطئ العربي بن مهيدي مركز 04 يبلغ من العمر 32 سنة وينحدر من ولاية تبسة.