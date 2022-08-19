أخمدت جميع الحرائق التي اندلعت مؤخرا في عدة ولايات بشمال البلاد، بفضل التحكم التام في 73 بؤرة حريق خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حسبما أكده اليوم الجمعة المدير الفرعي للإحصائيات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، العقيد عاشور فاروق.

وصرح العقيد عاشور: "اليوم وبحلول الساعة الرابعة صباحا تم التحكم في إخماد جميع الحرائق". وتم إخماد 26 بؤرة حريق بولاية الطارف و18 بؤرة في سوق أهراس و4 بؤر في تيزي وزو و4 بؤر في سكيكدة و4 في تيبازة و4 في قالمة و4 في قسنطينة و2 في سطيف و2 في بجاية وبؤرة في جيجل وبؤرة في تبسة وبؤرة في الشلف وبؤرة في البليدة وبؤرة في تلمسان، حسب نفس المسؤول.

وتبقى بؤرة واحدة في ولاية سكيكدة، تم التحكم فيها، "تحت المراقبة".

وخلفت هذه الحرائق وفاة 37 شخصا وإصابة 183 آخرين، حيث سجلت ولاية الطارف وفاة 30 شخصا جراء الحرائق، بينما سجلت ولاية سوق أهراس 5 وفيات وشهدت ولاية سطيف وفاة شخصين متأثرين بحروق بليغة، حسب آخر حصيلة للحماية المدنية.