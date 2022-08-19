غيّب الموت الشاعر الصومالي محمد إبراهيم وَرْسَمي، المعروف بـ "حضراوي" والمُلقّب أيضا بـ "شكسبير الصومالي" الذي توفي أمس الخميس في منطقة أرض الصومال، حيث كان يعيش.

وكان الشاعر حضراوي، البالغ من العمر 79 عاماً ويُعتبر من أشهر شعراء الصومال ويحظى باحترام كبير في المجتمع الصومالي، يعاني مشاكل صحية منذ 7 سنوات، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأمضى حضراوي، الذي ألّف عشرات الأغنيات والملاحم الشعرية، 5 سنوات في السجن بين عامي 1973 و1978 في ظل الدكتاتورية العسكرية لسياد بري، لانتقاده النظام من خلال كتاباته.

وبعد إطلاق سراحه، لجأ إلى إثيوبيا، وانتقل منها إلى بريطانيا، قبل أن يستقر أخيراً في أرض الصومال التي ينحدر منها.

وقال رئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، في مؤتمر صحفي في هرجيسا، عاصمة أرض الصومال، إن وفاة الشاعر "صدمة وخسارة كبيرة.. يجب أن نصلي من أجله الآن".

وأضاف "أتوجّه بأحرّ التعازي إلى شعب أرض الصومال وجميع الناطقين بالصومالية في كل مكان"، وفقا لفرانس برس.

كذلك أشاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في بيان "بأحد المثقفين الصوماليين الذي عمل على المساهمة في توعية الشعب الصومالي وأدبه".

ولم يكن لحضراوي أبناء، وتوفيت زوجته في مارس 2022 في مسقط رأسه "بوراو" حيث كانا يعيشان.

وكان الشاعر ولد في منطقة توغطير بأرض الصومال عام 1943، ونشأ في مدينة عدن اليمنية، كما أفادت بعض المواقع الإخبارية الصومالية.