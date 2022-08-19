كشفت اليوم الجمعة، وسائل إعلام إيطالية أن نادي ليفربول الإنجليزي لا يزال يترقب عن كثب أي مستجدات بخصوص مفاوضات التجديد بين الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر وفريقه ميلان.

وأكد موقع "كوريري دبلو سبورت"، بأن إدارة " الروسونيري"، علمت بالشائعات التي ترددت عن اهتمام " الردز"، بدينامو " الخضر" وهو ما أجبرهم على اتخاذ إجراء تحسبا لأي تغيير قد يطرأ مستقبلا.

وأوضح المصدر ذاته، أن المدير التقني باولو مالديني والمدير الرياضي ريكي ماسارا على علم بما يحدث، وهما بصدد الإسراع في عملية تجديد العقد.

ويعود تخوف مسؤولو الميلان في الأصل، من مغادرة " إسما" مجانا بعد نهاية عقده في 2024، وهو ما دفعهم إلى التواصل مع المقربين من اللاعب من أجل غلق الملف نهائيا.

يذكر أن العقد الجديد لبناصر، سيعرف زيادة في راتبه السنوي من 1.5 مليون يورو إلى 3.5 أو 4.5 مليون يورو، في محاولة لإقناعه برفض كل العروض التي ستصله.