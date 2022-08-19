تمكنت، الوحدة البحرية للحماية المدنية "القرن الذهبي " مدعمة بالوحدة البحرية للحماية المدنية بشرشال في تيبازة، اليوم من انتشال جثة غريق مفقود ضمن 03 غرقى مفقودين في البحر بشاطئ مطاريس بعاصمة الولاية، فيما سجلت حالات مماثلة بكل من ولايات سكيكدة، بومرداس، الشلف.



وأشارت خلية الإعلام والإتصال أن الوحدة البحرية المتدخلة صبيحة اليوم على مستوى شاطئ مطاريس تمكنت في حدود الساعة 10ساو 35 د من انتشال جثة أحد الغرقى المفقودين في البحر، بشاطئ مطاريس، بلدية تيبازة، وأضافت أن الضحية من جنس ذكر، تم نقله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيبازة، فيما يبقى البحث جار عن مفقودين اثنين آخرين.

كما تدخلت الوحدة البحرية للحماية المدنية "القرن الذهبي " مساء أمس على الساعة 19سا53د لأجل البحث عن غريق مفقود في البحر في شاطئ المخيمات « نجمة البحر» ببلدية تيبازة وكانت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بتيبازة مدعمة بالمركز المتقدم تيبازة، قد تدخلت هي الأخرى من أجل البحث عن مفقود في البحر، بالمنطقة الصخرية سيدي بلهدي شرقي شاطئ مطاريس بعاصمة الولاية ، ليتم انتشال جثة الغريق المفقود ،ويتعلق الأمر بشاب في 19 من العمر ينحدر من ولاية عين الدفلى تم نقله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيبازة، ليصل عدد الغرقى المفقودين الذين عثر عليهم جثثا بشواطئ بلدية تيبازة إلى 5 أشخاص خلال 72 ساعة الأخيرة .

كما تم انتشال جثث 3 غرقى بسكيكدة، و3 في بومرداس واثنين في الشلف، لتصل الحصيلة لنهار اليوم الى 11 غريقا.