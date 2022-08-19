تدخلت الوحدة الثانوية الحماية المدنية لدائرة بودواو و أفراد مركز الحراسة للحماية المدنية لشاطئ عين عبد الله لأجل غريق متوفي على مستوى الشاطئ المذكور الغريق من جنس ذكر يبلغ من العمر 18 سنة تم تحويله إلى عيادة متعددة الخدمات ببودواو.

كما تدخلت وحدة قطاع الحماية المدنية زموري وأفراد مركز الحراسة للحماية المدنية لشاطئ غابة الساحل زموري لاجل غريق متوفي على مستوى نفس الشاطئ .

الغريق من جنس ذكر يبلغ من العمر 20 سنة تم تحويله من طرف الاسعاف إلى المركز الصحي زموري.

و تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية بومرداس مدعمة بفرقة الغطاسين تابعين للوحدة البحرية لأجل غريق مفقود على مستوى شاطئ ممنوع على مستوى إقليم بلدية قورصو دائرة بومرداس.

عملية البحث متواصلة حسب معلومات أولية الغريق يبلغ من العمر 15 سنة.