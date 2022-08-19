تم، اليوم الجمعة، في إطار المسابقة العسكرية الدولية "الفصيلة المحمولة جوا 2022"، إجراء منافسة القفز المظلي بقوام فصيلة في القاعدة الجوية عين وسارة.

و أفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أنه “مواصلة لفعاليات المسابقة العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جوا- 2022، شهد ميدان القفز للقاعدة الجوية عين وسارة بالناحية العسكرية الأولى، اليوم الجمعة، إجراء منافسة القفز المظلي بقوام فصيلة، مع تنفيذ سباق على مسافة 10 كيلومتر”.

وأضاف البيان ان هذه المرحلة عرفت مشاركة “ستة عشر فريقا، في ظروف تنظيمية محكمة وسط أجواء تنافسية عالية”.