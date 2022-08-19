تم يوم الجمعة ترحيل 1514 عائلة تقطن ببنايات فوضوية ببلدية السانية بولاية وهران الى مساكن جديدة تقع ببلديتي بطيوة ووادي تليلات.

و شملت العملية التي تتزامن مع إحياء اليوم الوطني للمجاهد، 903 عائلة تقطن بالموقع الفوضوي "الكيمو" والتي استفادت من سكنات عمومية إيجارية ببلدية بطيوة و 611 عائلة تقطن بالموقع الفوضوي "السبيكة" جرى ترحيلها الى القطب الحضري الجديد ببلدية وادي تليلات، وفق مصالح الولاية.

و مباشرة بعد ترحيل العائلات شرع المصالح المعنية في تهديم السكنات الفوضوية حيث سيتم إنجاز على الأوعية العقارية المسترجعة مشاريع تنموية.