أعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم، اتفاقه مع نادي مانشستر يونايتد على انتقال اللاعب كارلوس انريكي كاسيميرو. وجاء عبر الموقع الرسمي لـ " المرينغي": " يعرب ريال مدريد عن مودته الكبيرة وامتنانه لكاسيميرو، اللاعب الذي يشكّل جزء من أسطورة هذا النادي.

وأضاف:" ومنذ وصوله إلى النادي في جانفي 2013 للالتحاق بصفوف الرديف كاستيا، وهو بعمر 20 عاماً، كان كاسيميرو أحد أكثر اللاعبين تألقاً في واحدة من أكبر الفترات نجاحاً وأهمية في تاريخنا".

وأردف: "خلال الفترة التي دافع فيها عن قميص ريال مدريد وشعاره فاز بـ 18 لقباً: دوري أبطال أوروبا (5)، كأس العالم للأندية (3)، كأس السوبر الأوروبي (3)، الدوري (3)، كأس الملك (1) وكأس السوبر الإسباني (3(. أما على الصعيد الفردي، اختير أفضل لاعب في نهائي كأس السوبر الأوروبي الذي فاز به قبل أيام قليلة في العاصمة الفنلندية هلسنكي ورُشّح أيضاً للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2022.

وبالإضافة إلى سجله الرائع، سيمثّل كاسيميرو، في ذاكرة المدريديسمو، قيم نادينا إلى الأبد، إنه لاعب مثالي بذل كل شيء من أجل ريال مدريد، ريال مدريد هو، وسيبقى دائماً، منزله، ويتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة من حياته.

وختم البيان أنه سيتم يوم الإثنين المقبل، إقامة حفل مؤسسي لتكريم كاسيميرو وتوديعه في سيوداد ريال مدريد، بحضور الرئيس فلورنتينو بيريز، كما سيعقد بعدها سيعقد كاسيميرو مؤتمراً صحفياً في سيوداد ريال مدريد.

من جهته بعث كاسيميرو برسالة إلى جماهير الملكي وكتب عبر صفحته الرسمية على تويتر:" لقد عشت أروع قصة تخيلتها على الإطلاق، آمل أن أعود يومًا ما إلى ما سيكون دائمًا بيتي، لن أكون قادرًا على رد الجميل بعد ألف عمر كل ما قدمتموه لي، للأبد ... هالا مدريد.