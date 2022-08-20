كشف اليوم السبت تقرير سعودي عن عدد اللاعبين العرب الموجودين في دور كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكدت صحيفة" الاقتصادية"، أن 17 لاعبا سيواصلون مشوارهم الاحترافي مع أنديتهم وانضم إليهم خمسة وقعوا عقودا جديدة في فترة التسجيلات الحالية مع كل من الخليج والوحدة وضمك والباطن. وبحسب المصدر ذاته، فإن آخر الأرقام تشير إلى أن اللاعبين البالغ عددهم 22 ينتمون إلى خمس دول وهي الجزائر والمغرب ومصر وتونس والعراق.

ويتصدر الجزائريون قائمة اللاعبين الأكثر وجودًا في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بثمانية لاعبين، يليهم المغاربة بسبعة، ثم مصر وتونس بثلاثة، والعراق بلاعب واحد.

ويعد ناديا ضمك وأبها أكثر الأندية استقطابًا للاعبين العرب بـ 4 لكل منهما، يليهما الاتحاد والفتح بثلاثة لاعبين، فيما ضم كل من الوحدة والخليج الصاعدين حديثًا إلى دوري الأضواء لاعبًا واحدًا، إذ سجل الوحدة المغربي منير مهند محمدي، والخليج وقع مع الجزائري جمال بلعمري لاعب الشباب السابق واستمر التونسي نعيم سليتي مع الاتفاق.

وختم التقرير أن الأمر اللافت للنظر، أن محترفي نادي ضمك الأربعة جزائريون من بينهم ثلاثة مستمرون من الموسم الماضي، فيما خلت قائمة فرق الهلال والنصر والشباب والعدالة والفيحاء من وجود اللاعبين العرب.