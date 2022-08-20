سجلت وحدات الحماية المدنية خلال الـ 48 ساعة الأخيرة 5377 تدخلا في مناطق مختلفة من الوطن شملت مختلف المجالات من حوادث المرور والمنزلية والإجلاء الصحي وإخماد الحرائق والأجهزة الأمنية.

وأفادت حصيلة لذات الهيئة اليوم السبت، إنه خلال الفترة الممتدة ما بين 18 إلى 20 أوت الجاري سجلت وحدات الحماية المدنية، 350 تدخلا تتعلق بحوادث المرور سجلت عبر عدة ولايات، حيث خلفت هذه الأخيرة 08 وفيات وإصابة 523 آخرين بجروح مختلفة ومتفاوتة الخطورة تم التكفل بهم ونقلهم إلى المصالح الاستشفائية. كما سجلت ذات المصالح خلال الـ 48 ساعة الأخيرة وفاة 27 شخصا غرقا منها 26 حالة وفاة في البحر 14 منها في الشواطئ الممنوعة وخمس وفيات خارج أوقات عمل جهاز الحماية المدنية على مستوى ولايات عين تموشنت ثلاثة أشخاص، ومستغانم ثلاثة أشخاص، تيبازة أربعة أشخاص، الجزائر ثلاثة أشخاص، بومرداس ثلاثة أشخاص، سكيكدة ثلاثة أشخاص، بجاية شخصان، الشلف شخصان، وهران شخص واحد، عنابة شخص واحد، الطارف شخص واحد إلى جانب تسجيل وفاة مراهق في واد بولاية سكيكدة.

وبخصوص عمل جهاز مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، تدخلت وسائل الحماية المدنية من أجل إخماد 51 حريقا من الغطاء النباتي في كل من ولايات الطارف، بجاية، تيزي وزو، جيجل، عين تموشنت، سطيف، سكيكدة، بومرداس، عين الدفلى، تبسة، تلمسان، الشلف، المدية، سعيدة، وهران، غليزان ومعسكر، منها 28 حريق (غابات، أدغال وأحراش) وكذا 23 حريق محاصيل زراعية، أدت هذه الحرائق إلى خسائر قدرت بـ 846 هكتار غابات، 252 هكتار أدغال و12 هكتار أحراش) إلى جانب 650 حزمة تبن، 1189 شجرة مثمرة و44 نخلة.

وبالنسبة لوضعية حرائق الغابات إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة اليوم السبت، تم إخماد أربع حرائق منها ثلاث حرائق على مستوى ولاية الطارف وحريق على مستوى ولاية سكيكدة وعملية الحراسة متواصلة من طرف جهاز مكافحة حرائق الغابات إلى جانب عملية إخماد ومكافحة حريقي غابة اندلعا على مستوى ولاية تلمسان متواصلة من طرف إمكانيات الحماية المدنية المسخرة للعملية.