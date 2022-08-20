أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة اليوم السبت، على عملية إعادة دفن 20 رفات شهيد بالمقبرة الجديدة للشهداء ببلدية تامالوس في سكيكدة.

وحسب ما جاء في الصفحة الرسمية لوزارة المجاهدين، فإنه في إطار الحملة الوطنية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق لإعادة دفن رفات الشهداء الطاهرة، وضمن الفعاليات المخلدة للذكرى المزدوجة لليوم الوطني للمجاهد، أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة على عملية إعادة دفن 20 رفات شهيد بالمقبرة الجديدة للشهداء ببلدية تامالوس التي تم تدشينها من طرف الوزير بحضور السلطات المحلية والعسكرية لولاية سكيكدة وبحضور أسر الشهداء وذويهم.