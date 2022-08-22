كشف اليوم السبت، تقرير فرنسي على أن اتفاق وقع بين نادي بريست ومهاجم المنتخب الجزائري، من أجل حمل ألوانه هذا الموسم.

موقع " فوت ميركاتو"، أكد أن عودة منتظرة لإسلام سليماني إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسية وسيكون بجانب يوسف بلايلي وهاريس بلقبلة.

نفس المصدر أوضح أن الهدّاف التاريخي لـ "المحاربين"، تريث قليلا لدراسة كل العروض التي وصلته مؤخرا.

ولا يزال" السوبر سليم"، مرتبط بعام واحد مع سبورتينغ لشبونة لكن مواصلته مع "الأسود" تبدو بعيدة نوعا ما نظرا للعلاقة الباردة التي ميزت تجربته مؤخرا مع النادي خاصة مع مدربه أموريم.

يذكر أن صاحب الأربعة والثلاثين عاما، لعب لأندية موناكو وأولمبيك ليون الفرنسيان.