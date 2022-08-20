قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، تعازيه في وفاة الأمين العام لرئاسة الجمهورية محمد الأمين مساعيد.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت عن وفاة الأمين العام لرئاسة الجمهورية محمد الأمين مسايد ، عن عمر ناهز الـ 71 عام إثر مرض عضال، حيث سيُوارى الثرى اليوم السبت، بعد صلاة العصر بمقبرة العالية.

كما قدم الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، تعازيه، لأسرة الفقيد.

وجاء في تغريدة الوزير الأول "ببالغ الحزن وعميق التّأثر. تلقيت نبأ انتقال الأخ محمد الأمين ميساعيد، الأمين العام لرئاسة الجمهورية، إلى الرّفيق الأعلى، وبهذه المناسبة أتقدم لأسرته الكريمة بأحرّ التّعازي والمواساة. متضرعاً إلى الله، أن يتقبّله بواسع رحمته."