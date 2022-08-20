نشرت اليوم السبت، الجامعة المغربية لكرة القدم، توضيحات بخصوص ما تردد لدى وسائل الإعلام بخصوص المبلغ المالي الذي تحصل عليه المدرب السابق لمنتخب " أسود الأطلس" وحيد حليلوزيتش بعدما تم الإنفصال عنه.

وأكدت الهيئة الكروية في بيان لها أن الرقم المالي الذي يتم تداوله هو من وحي الخيال وبعيد كل البعد عن الحقيقة، وتشير أيضا إلى أن الانفصال عن وحيد حليلوزيتش كان بالتراضي كما تم الإشارة إليه سابقا.

وأضاف البيان أنه تماشيا مع قانون الشغل المغربي، توضح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن التقني البوسني توصل براتب ثلاثة أشهر بناء على العقد الذي كان يربطه معها، والذي لا يتجاوز 80 مليون سنتيم شهريا كما تم الإعلان عنه سابقا في الندوة التقديمية .

وإستغربت الجامعة المغربية في الوقت ذاته، لمثل هذه الإشاعات المغرضة التي لا تمت للحقيقة بأي صلة في هذا الوقت بالذات، والمنتخب الوطني مُقبل على المشاركة في نهائيات كأس العالم بقطر.

وختم البيان: "لهذا تهيب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بجميع وسائل الإعلام بالتحري في صحة الخبر من المصدر الرسمي وألا تنساق وراء اشاعات مغرضة لا أساس لها من الصحة".