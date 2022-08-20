أثنى مدرب نادي الترجي التونسي نبيل معلول، بفريق شبيبة الساورة وذلك على هامش اللقاء الودي الذي جمع الطرفان في إطار تحضيراتهما لإنطلاق الموسم الكروي.

وقال معلول في تصريحا للصفحة الرسمية لنسور الجنوب على الفايسبوك: " تحية لكال جماهير شبيبة الساورة، أنا في الحقيقة مذهول من آداء النادي خلال المواجهة ، خاصة أنهم خاضوا مباراة ودية قبل ثمانية وأربعين ساعة ضد الاتحاد المنستيري ، واليوم وقفوا معنا النّد للنّد".

وختم:" النادي يبدو جاهزا للمنافسة الإفريقية المقبلة وحتى الدوري الجزائري وأتمنى له أن يقدّم مستوى عالي".

كما عرّج المتحدث ذاته على اللاعبين الجزائريين المتواجد بنادي الترجي ويتعلق بكل من محمد الأمين توغاي والمنتقل حديثا رياض بن عياد وقال بشأنهما:" صراحة إنهما يقدمان مستوى متميز، هما جدا مشكورين، فاللاعب الجزائري لديه مهارات فنية فردية، أينما كان يستطيع تقديم الإضافة، نحن جد سعداء كإدارة وطاقم فني وطبي خاصة في التعامل معاهم لأنهم على مستوى عالي جدا من الناحية الفنية والإنضباط".

يشار إلى أن شبيبة الساورة إنهزم في اللقاء بهدف دون رّد.