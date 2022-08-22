كشف الأستاذ الباحث في تسيير الكوارث الطبيعية والناشط البيئي، الدكتور خالد فوضيل، أن عدة عوامل ساهمت في انتشار الحرائق وتسجيل عدد كبير من الضحايا في بعض الولايات الشرقية، التي تعود إلى أسباب طبيعية منها جفاف الغطاء النباتي ورياح السيروكو التي ضربت الولايات المتضررة ليلة 16 إلى 17 من أوت، إلى جانب بعض العوامل البشرية المتعمدة وغير المتعمدة، يضاف إلى ذلك غياب المسالك للإنقاذ والإجلاء والمخططات الأمنية داخل بعض المحميات والحدائق الموجودة داخل الغابات.

لاحظنا هذه السنة ومع ارتفاع درجات الحرارة حرائق متسلسلة في الشرق الجزائري مست عدة ولايات، لكن السمة الأساسية أنها اندلعت في وقت وجيز وانتشرت بشكل أكبر في ساعات قليلة وأحدثت الكارثة ما هو السبب؟

موضوع الحرائق يحتل أهمية كبيرة هذه الأيام، خاصة مع الكارثة البشرية التي أحدثتها في الولايات الشرقية، لكن السمة الأساسية التي تحيط بحرائق هذه السنة هو أننا لم نستفد من حرائق السنة الماضية وما خلفته من خسائر في الغابات والممتلكات وتدهور في الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي في ولايتي تيزي وزو وبجاية، وهي المسؤولية التي تتحملها المؤسسات والإدارات من جهة وانعدام وعي المواطن والحذر من جهة أخرى.

أقول إن مثلث الحريق في أي غابة كانت يتوفر فيه عنصر الأكسجين وثانيا الطاقة المحفزة أو الشرارة التي تؤدي إلى التهاب الحرائق وثالثا المواد القابلة للاحتراق، وهي الثلاثية التي كانت موجودة في حرائق الشرق الجزائري، حيث إن سرعة اشتعال هذه الأخيرة دون سابق إنذار كانت بسبب الرطوبة العالية المتوفرة في منطقة القالة والطارف وسوق أهراس وبعض الولايات الشرقية التي تضم غطاء نباتيا كثيفا من غابات وأعشاب ونباتات وأحراش، وتوفر النبات هو وقود الحرائق، يضاف إلى ذلك انعدام التدخل بالطائرات الذي كان من المفروض أن يكون في وقته وهو ما تسبب في عدم السيطرة وتسجيل خسائر كثيرة.

وأجدد القول إن عملية التدخل في فصل الصيف كانت في فترة سياحة وتناسينا أنها فترة حرائق أيضا، في وقت أصبح الغطاء النباتي أكثر هشاشة وجفافا وعدم قدرة على المقاومة منذ شهر جويلية، علما أن الجزائر تفقد سنويا 1 بالمائة من الغطاء النباتي وهو ما يمكن حسابه لمدة سنوات ولا يمكن استرجاعه رغم المحاولات لأنه يحتاج إلى وقت طويل.

لماذا كانت ولاية الطارف وسوق أهراس أكثر تضررا مقارنة بباقي الولايات المتضررة؟

أذكر أن نسبة التساقط المطري تصل في الشتاء إلى رقم 1200 مليمتر موزعة على مدار السنة، والمناطق المتضررة تحصل على كمية معتبرة من هذا التساقط، ما يزيد من كثافة الغطاء النباتي بشكل كبير، غير أنه جف بسبب التساقط الضعيف جدا وفقدت الأشجار قوتها ولم تعد قوية للمواجهة. كما أنه حسب بعض المعلومات المتوفرة من بعض المواقع المتخصصة، فإن ليلة 16 إلى 17 أوت ضربت تلك الولايات رياح جنوبية "سيروكو" محملة بحرارة كبيرة جدا، كانت محفزا لتسريع عملية اندلاع الحرائق مع كثافة الغطاء النباتي، هذا الأخير الذي لم يستفد من التساقط منذ شهر فيفري ولم يحصل على كمية كبيرة من المياه وتحول إلى وقود سريع الالتهاب والاختراق بسرعة، حيث يكفي عود ثقاب فقط لإحداث كوارث وإتلاف آلاف الهكتارات، خاصة منها أشجار البلوط والصنوبر الحلبي.

ما هي الأسباب الرئيسية وراء الحرائق؟

السبب الأول يتعلق بالغطاء النباتي وسرعة الرياح، وهو نفس ما حدث في فرنسا وشمال البرتغال وإيطاليا. وحسب خبراء عالميين فإن دول حوض البحر الأبيض المتوسط ستكون بقعة ساخنة للحرائق والاحتباس الحراري في العالم و500 مليون نسمة سيكونون عرضة مستمرة ومتكررة للكوارث والحرائق التي ستزداد حدتها مستقبلا مع السنوات القادمة في أوروبا والمنطقة المغاربية، خاصة التي فيها كثافة سكانية، وستتضرر المحميات والمناطق الغابية لأنها هشة لم تعد مقاومة، وبعض التقرير تقول إن عشرية 2020-2030 ستكون سنوات حرائق وغضب الطبيعة على الإنسان، لأنه تعدى بعض المقاييس وأثر على الطبيعة وهو مسؤول عن بعض الكوارث مثل الفيضانات والحرائق وغيرها. وبصفتي باحثا لا يمكن الجزم بأن السبب طبيعي أو فعل بشري معتمد، حيث يستلزم الأمر تحقيقات معمقة وأدلة دامغة والمصالح المتخصصة هي المخولة بالإجابة. وأضيف أننا في فصل الحرائق وازدياد الضغط على الجبال والمناطق الصيفية والسياحية، فيكون الفعل لا يهدف إلى الجرم وإن كانت هناك أفعال أخرى متعمدة، ومهما كان السبب فإن الحرائق تنتج لنا كوارث لا يمكن التحكم فيها.

هل العزلة المفروضة على بعض المشاتي والقرى وانعدام المسالك الغابية وشق الطرقات أدت إلى صعوبة التدخل؟

العزلة المفروضة وانعدام شق الطرقات ساهما في صعوبة التدخل وتفاقم الإشكال مع السكان، وهو نفس ما حدث السنة الماضية مع حوالي 350 ألف نسمة يقطنون الغابات بولايتي تيزي وزو وبحاية، لأن المساكن متمركزة في وسط الغابة وتصعب فيها عملية الإخلاء والترحيل إلى أماكن بعيدة عن ألسنة اللهب، وهو ما تكرر في سوق أهراس والطارف مع غياب أدنى شروط السلامة والمسالك والحرائق لم ترحمها. والأخطر أن هناك أخطاء في التهيئة، حيث وضعت حديقة حيوانات في غابة دون أدنى شروط السلامة الأمنية وفي موسم الحرائق، في وقت أن بعض الحدائق في ولايات فرنسية تم إغلاقها مع بداية الصيف خوفا من الحرائق بقرارات من المسؤولين، وهو الأمر غير الموجود عندنا رغم وجود عدد كبير منها وسط المحميات والغابات، كما أن المخططات الأمنية لإجلاء الأشخاص غير موجودة في العديد من المرافق.

هل المخططات الأمنية المفعلة كافية لاحتواء مثل هذه الكوارث؟ وما هي الاستراتيجيات والإجراءات المثلى التي يجب أن تتبع لتجنب هذه السيناريوهات التي تتكرر كل سنة وتتوسع فيها رقعة الضحايا؟

أعتقد أنه لا توجد مخططات أمنية وإنقاذ ولا نسمع بها وإنما تكون مجرد تدخلات وتحقيقات دون محاسبة أي شخص مسؤول، وأخرى منجزة وغير مفعلة في عدة ولايات. أذكر أن مخططات النجدة تنقسم إلى قسمين: الأول عبارة عن مخطط الوقاية والحماية يتم وضعه بصفة قبلية واستعماله من قبل الهيئات المتدخلة في الإنقاذ، والمخطط الثاني يكون أثناء حدوث الكارثة ويلقب بمخططات التدخل وتنظيم النجدة، يتم إطلاقه مباشرة وتدعى كل القطاعات المسؤولة عن التدخل، والمسؤول عنها هو الوالي بشكل إداري لتعبئة جميع الإدارات.

أرى أنه يجب إعادة تفعيل والنظر في قانون الكوارث الكبرى دون انتظار حدوث أخرى مستقبلا، كما أن الإدارات والمؤسسات لا تستعمل التكنولوجيا، من خلال عدم إدراج المعلومات الجغرافية والأقمار الصناعية لا في تحديد سرعة الرياح أو معامل الغطاء النباتي، مع غياب تعزيز القدرات التي تتدخل في الحماية مع خسائر في أعوان الحماية المدنية والغابات والساهرين على المحميات، حيث يجب إقرار تكوينات في التدخل والاتصال والعمل في هذا المجال، وهذا على الأقل من أجل التقليل من خطر الكوارث دون منعها مع إعادة صياغة استراتيجية وطنية لمكافحة حرائق الغابات واعتبار الغابة موردا اقتصاديا مهما سنوات السبعينات.