اهتزت سفارة المملكة المغربية بالعاصمة الكولومبية بوغوتا على وقع فضيحة مدوية، حيث تعرض دبلوماسيون ومستشار السفير المغربي هناك للسرقة من طرف سيدتين تمتهنان الدعارة، الخبر الذي تحول إلى مادة دسمة لدى الإعلام العالمي، ما دفع النظام المغربي إلى استدعاء دبلوماسييه المتورطين في الفضيحة وأعلن عن توقيفهم عن العمل.

أفادت صحف محلية كولومبية بأن دبلوماسيين وسكرتير السفارة تعرضوا لعملية سرقة عن طريق امرأتين على الأقل، وفي تفاصيل الحادثة قالت التقارير ''إن الدبلوماسيين أجريا محادثات مع سيدات يعملن في شركة للمرافقة، الوجه الآخر للدعارة وفي اليوم الموالي استقبلوا فتاتين في شقة بالعاصمة بوغوتا، حيث تعرضوا هناك لجرعات من مخدر "سكوبولامين"، الأمر الذي تسبب لهم في فقدان الوعي، على غرار مجموعة من الأعراض الأخرى، مما سهل على الفتيات عملية سرقة هؤلاء الدبلوماسيين".

وكشفت مصادر للصحافة الكولومبية أن بائعات الهوى ''تركن الدبلوماسيين عراة في حالة سيئة بسبب جرعة المخدرات الكبيرة، وتم استدعاء السلطات الكولومبية عبر خدمة الطوارئ، وذلك بعدما أدى المخدر إلى تسممهما ليتم نقلهما إلى المستشفى، حيث بقي أحد ضحايا السرقة في المستشفى حتى أمس الجمعة، فيما تواصل الفرق الطبية تحليلاتها، كما أن المحققين يقومون بمراجعة لقطات الكاميرات.

وتم الاستماع إلى الدبلوماسيين والتعرف على هوية الفتاتين اللتين لم يتم القبض عليهما بعد، وبالتالي لم يتم استرداد الهاتفين والكمبيوتر اللوحي وهي الأجهزة التي تتخوف المملكة أن تكون مشتملة على معلومات خطيرة على صورة الملكة.

وفتحت وزارة الشؤون الخارجية في المملكة تحقيقا في الفضيحة، مشيرة إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن أن العملية مدبرة، وأن نتائج التحقيقات وحدها هي التي ستكشف مدى دقة ذلك، وقرر وزير الشؤون الخارجية المغربي توقيف الدبلوماسيين وذلك بعد عرضهما على مجلس تأديبي على صعيد الإدارة المركزية بالرباط. كما انتقد النشطاء في المغرب الحادثة التي وصفوها بالفضيحة المدوية في سِجل الدبلوماسية المغربية وعمت موجة من السخرية والغضب وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب بين متسائل عن طبيعة تعيين هؤلاء الدبلوماسيين بالأساس وبين ساخر من الحالة التي وصلت إليها التمثيليات الدبلوماسية المغربية في الخارج. وتعكس الضربة التي تعرضت لها الدبلوماسية المغربية غياب الأخلاق لدى الدبلوماسيين المغاربة، وما هذه الفضيحة إلا قطرة من بحر الممارسات اللاأخلاقية التي ينتهجها دبلوماسيو المملكة في أداء عملهم خارج نطاق قواعد القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية.

وبهذه الفضيحة يشرب المخزن من نفس الكأس الذي سقى به معارضيه زورا، حيث عمد النظام المغربي على تلفيق تهم جنسية ضد أي شخص لديه رأي مخالف لرأي السلطة، ومنهم صحفيون وشخصيات معروفة لدى الرأي العام مثل الصحفي هشام المنصوري ومدير صحيفة أخبار اليوم توفيق بوعشرين والمؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب.

وتأتي هذه الفضيحة فيما تمرّ المملكة المغربية بأسوأ فترة في تاريخها المعاصر على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأخلاقية، ما يرشح نظام المخزن الذي يعاني الإفلاس للانفجار عاجلا أو آجلا.

وموازاة مع ذلك يخفي الضجيج الدبلوماسي الذي يعيشه نظام المخزن المغربي منذ أشهر واحدة من أكبر الأخطار التي تهدد استقرار العرش في المملكة العلوية، وهي مشكلة خلافة العاهل محمد السادس الذي يعاني من أمراض عديدة.

وفي مواجهة ذلك، يحاول نظام المخزن التغطية على حالة الشك التي تسيطر على دواليب العرش، من خلال شغل انتباه الرأي العام المغربي بانتصارات وهمية، وإقامة تظاهرات دولية وكذا الاستقواء بالحليف الصهيوني عسكريا واقتصاديا، في وقت تتصاعد وتيرة الاحتقان الشعبي على خط مواز مع السياسة التصعيدية لنظام المخزن الموغلة في تثبيت ثلاثية القمع والتطبيع والغلاء بشكل يعمّق الهوة بين معاناة الشعب المغربي وبين تعنت المخزن الذي اختار أكثر الأساليب التواء داخليا وخارجيا.