اصدرت النقابة الجزائرية لعمال التربية بيانا حول إشكاليّة ثقل المحفظة المدرسيّة.

وحسب نفس المصدر، فان "ثقل المحفظة المدرسيّة يعود بالدّرجة الأولى إلى كثافة البرامج الدّراسيّة، وكثرة المواد الّتي يدرسها التّلميذ لاسيما في الطّور الابتدائيّ، والّتي نجم عنها كثرة الكتب والكراريس."

وعليه، دعت النقابة الى الشّروع في مراجعة المنظومة التّعليميّة ككلّ من خلال فتح ورشات للتّشخيص والتّقييم والتّكوين.

كما اوضحت أن "المشكلة عميقة لا يمكن حلّها عشيّة الدّخول المدرسيّ"مؤكدة:"لسنا ضدّ الأدراج المدرسيّة فهي مشروع معمول به في كبريات منظومات التعليم ومنذ سنين، لكنّها ليست حلّا نهائيّا، فالحلّ مرتبط بإعادة إصلاح الإصلاحات الّتي لاتزال تراوح نفسها ولم تنطلق بعد".

كما أضافت النقابة بانه"لايمكن إنهاء مشكلة ثقل المحفظة إلّا بإعادة النّظر كليّا في المناهج التّربويّة بما يتوافق وكلّ طور، وكذا الحجم السّاعي المخصّص له، والابتعاد عن سياسة الحشو والكمّ المعرفيّ إلى مرحلة الكيف".