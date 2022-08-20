يطرح وضع وزير الصحة الأسبق، عبد المالك بوضياف، رهن الحبس المؤقت، مع إخضاع الوزير الأول الأسبق ووزير الداخلية السابق نور الدين بدوي تحت نظام الرقابة القضائية، تساؤلات عديدة، تتعلق بسقوط الفرضيات التي كانت ترجح أن الرجل "القوي" في نهايات حكم بوتفليقة، من ضمن الشخصيات المستبعدة من الملاحقة القضائية، انطلاقا من قبوله تولي إدارة الحكومة في فترة حساسة، كانت فيها السلطة في حالة ضعف وتواجه موجة احتجاجات غير مسبوقة.

بالرغم من أن بدوي بوصفه رمزا من رموز نظام حكم بوتفليقة وكان هدفا للجماهير، تطالب برحيله، إلا أن السلطة احتفظت به، بصفته وزيرا أول، إلى غاية الانتخابات الرئاسية التي جاءت بعبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية. فمن هذا المنطلق، تشكلت قناعات لدى المراقبين أن الرجل غير معني بموجة الملاحقات القضائية التي طالت الوزيرين الأولين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وقائمة طويلة من وزراء ومديرين مركزيين.

وتوارى بدوي الذي لعب دورا كبيرا في إرساء حكم بوتفليقة، بالرغم من أتعابه الصحية الواضحة، وسط أخبار متواترة عن استدعائه من قبل الدرك الوطني للتحقيق معه، دون أن تتطور الأحداث والإجراءات إلى إيداع الحبس المؤقت.

وباستدعائه مجددا ووضعه تحت الرقابة القضائية، تبين أن بدوي مرشح للمتابعة القضائية، مثل زملائه في حكومات بوتفليقة، لكن بدرجة أقل من أويحيى وعبد المالك سلال والوزراء الذين كانوا بارزين في المشهد السياسي وقاموا باستفزاز الجزائريين، بالإلحاح على تلميع صورة الرئيس الراحل بالرغم من مرضه وعجزه عن ممارسة وظائفه تماما.

أما عبد المالك بوضياف، الذي كان وزيرا للصحة، وقياديا في حزب جبهة التحرير الوطني، فيواجه هو الآخر قضايا فساد تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، وذلك بعد مثوله مع بدوي بموجب إجراء الاستدعاء المباشر.

والملاحظ أن هذه الإجراءات جاءت بعد خروج عدة وزراء محل جدل، من السجن، ويتعلق الأمر بوزيرة الثقافة السابقة، خليدة تومي، التي قضت ثلاث سنوات، وقبلها عمارة بن يونس، وزير التجارة لسنوات طويلة ورئيس الحركة الشعبية المؤيدة لحكم بوتفليقة وصاحب العبارة الشهيرة المسيئة لكل من يعارض السلطة القائمة آنذاك.

وتبقى الأنظار متوجهة نحو الإجراءات التالية وطبيعة الأحكام القضائية، في الأيام القليلة القادمة، لتتحدد

صحة الفرضيات والشائعات التي تحيط بهذين الشخصيتين.