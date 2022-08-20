اقترب الدوليان الجزائريان، فريد بولاية (ماتز/فرنسا) واسحاق بلفوضيل (هيرتا برلين) من الانضمام الى صفوف نادي الغرافة القطري. وحسبما أعلن عنه النادي السبت، فقد "تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع كل من اللاعبين الجزائريين: إسحاق بلفوضيل وفريد بولاية للانضمام إلى قلعة "الفهود" على أن يتم الإعلان الرسمي قريبا".

وكان الوسط الهجومي، فريد بولاية، يلعب لصفوف نادي ماتز الفرنسي (الرابطة الاولى لكرة القدم) قبل ان يقرر المغادرة في نهاية الموسم، فيما كان مواطنه المهاجم اسحاق بلفوضيل يلعب الموسم الفارط في صفوف فريق هيرتا برلين الألماني

(القسم الأول) .

ويضم نادي الغرافة الدولي الجزائري الآخر، ياسين براهيمي، الذي انضم خلال فترة الانتقالات الصيفية ل"الفهود" قادما من الريان القطري.