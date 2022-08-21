أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس السبت، عزمها اتخاذ إجراءات بشأن الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسفير العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية حيدر منصور العذاري وزوجته مع المطرب اللبناني راغب علامة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان، أمس: "نتابع باهتمام ما تمَّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من صورٍ تعنى بسفير جمهورية العراق لدى المملكة الأردنيّة الهاشميّة، كما تلفت الوزارة عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزز قيم الدبلوماسيّة العراقيّة".

وتعرض السفير العذاري وزوجته إلى موجة استهجان وانتقادات شعبية لاذعة بعد انتشار الصور على مواقع التواصل، ورأى كثيرون أنها "كانت غير مناسبة"، حيث ينظر كثير من العراقيين بنوع من الحساسية وعدم الرضا لهذا النوع من الصور، ويرون أنها "تفتقر للحشمة" ولا تراعي الأعراف الدبلوماسية.

وكان الفنان راغب علامة قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر" مع نشره صور اللقاء: "شكراً من القلب لسعادة السفير العراقي لدى الأردن حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والممتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب. أسعدني جداً لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح".