ما زال سعر برميل النفط الجزائري هو الأغلى بين الخامات الأخرى التي تتضمنها سلة منظمة أوبك على الرغم من تراجعه خلال شهر أوت الجاري.

وتُنتج الجزائر "مزيج الصحراء" أو "صحاري بلاند" الذي يعدّ ثالث أغلى نفط خام في العالم في الوقت الحالي، إذ يبلغ سعره حاليًا نحو 117.77 دولارًا للبرميل، خلال شهر أوت الجاري، وهو سعر أقلّ من قيمته خلال جويلية الماضي، الذي لامس فيه حدود 128 دولارًا للبرميل، وفق آخر بيانات نشرها موقع "أويل برايس" العالمي.

ويحتلّ سعر برميل الجزائري المركز الثالث في سلة أوبك، بعد خام "مربان" الإماراتي الذي يبلغ سعر البرميل منه 118.74 دولارًا، وخام "بوني" الخفيف النيجيري، 118.06 دولارًا للبرميل وتُحسَب قيمة سعر برميل "صحاري بلاند" من خلال قياس عدّة عوامل، أبرزها جودة الخام الذي تنتجه الجزائر، بالإضافة إلى الأسعار في سلة أوبك وقياس أسعار الخامات القياسية في الولايات المتحدة.

وخلال المدة الماضية، تراجع سعر برميل النفط الجزائري من المركز الثاني إلى الثالث، إذ لم يكن يسبقه خلال شهري جوان وجويلية إلّا خام بوني النيجيري الخفيف، الذي بلغ سعره في تلك المدة نحو 129.93 دولارًا للبرميل.

على الرغم من أن سعر برميل النفط اليوم في الجزائر يتجاوز 117 دولارًا، فإنه في جانفي الماضي كان الأعلى سعرًا في العالم، ولم يتجاوز سعره حينها 92 دولارًا للبرميل، وهي المدة التي سبقت بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويعدّ خام "مزيج الصحراء" الجزائري واحدًا من أنقى وأفضل النفوط في العالم، والتي يتزايد الطلب عليها من جانب مصافي تكرير النفط حول العالم، لما يتمتع به من خفة وخصائص تجعله أسهل في التعامل معه، وأفضل من حيث الإنتاجية النهائية للمشتقات المكررة.

ويتكون مزيج الصحراء من عدّة خامات، تُنتَج من عدد من الحقول النفطية، كما يحتوي على كميات منخفضة من الكبريت، الأمر الذي يجعله مطلوبًا بكثرة، إذ إن من مشتقاته البنزين ووقود الطائرات والكيروسين.