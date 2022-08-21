تمكنت مختلف الفرق العملياتية بأمن ولاية غليزان خلال عمليات شرطة واسعة النطاق مست العديد من النقاط السوداء و بؤر الإجرام بأحياء مدينة غليزان و دوائرها للحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم من توقيف 20 شخصا مبحوث عنهم من قبل العدالة بموجب أوامر وأحكام قضائية صادرة ضدهم لتورطهم في عدة قضايا.وقد أحيلوا على الجهات القضائية.

وفي سياق متصل،تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببني درقن،أثناء قيامهم بخدمة شرطة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم 23 الرابط بين ولايتي غليزان وتيارت،من توقيف سيارتين سياحيتين كان على متنهما 3240 علبة سجائر مختلفة الأنواع،وكذا 480 وحدة من مادة الشمة من وقد رفعت جنح عدم الفوترة، وممارسة نشاط تجاري قار دون التسجيل في السجل التجاري.حيث بلغت قيمت المحجوزات التي سلمت لأملاك الدولة بزهاء 88 مليون سنتيم.