أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي ،منع مشجع يحمل تذكرة موسمية من حضور المباريات لأجل غير مسمى بسبب الإساءة للكوري الجنوبي سون هيونغ مين نجم توتنهام خلال مواجهة الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج.

وأقيمت المباراة الأسبوع الماضي بالجولة الثانية من الدوري الإنجليزي وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2. وتعرض اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونغ مين لبعض الإساءات العنصرية من أحد مشجعي تشلسي.

وكان مشجع فريق" البلوز"، قد قام بتضييق عينيه للكوري الجنوبي ، فى إشارة إلى أصول نجم توتنهام، لحظة تنفيذ الأخير لإحدى الركلات الركنية.

وقال تشلسي في بيان: "بعد بياننا هذا الأسبوع بشأن الإساءات العنصرية في مباراة توتنهام يوم الأحد الماضي، يمكن لنادي تشلسي لكرة القدم أن يؤكد أنه حدد هذا المشجع العنصري الذي يحمل التذكرة الموسمية وحظر عليه حضور المباريات لأجل غير مسمى"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".