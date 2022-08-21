تمكن عناصر الحماية المدنية من إخماد 31 حريقا من الغطاء النباتي عبر عدة ولايات من الوطن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بينما تتواصل الجهود لإخماد حريقين على مستوى ولايتي الطارف وسكيكدة، حسب ما أفادت به اليوم الأحد مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن أفراد الحماية المدنية تمكنوا من إخماد 31 حريقا من الغطاء النباتي بكل من باتنة، البليدة، الطارف، بجاية، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، قالمة، سطيف، سكيكدة، المدية وبرج بوعريريج.

وأضاف نفس المصدر أن هذه الحرائق أسفرت عن خسائر قدرت بـ 1 هكتار غابات، 3 هكتار أدغال و 16 هكتار أحراش، إلى جانب 318 حزمة تبن، 416 شجرة مثمرة و13 نخلة.

وفيما يخص وضعية حرائق الغابات إلى غاية الساعة العاشرة من صباح اليوم، فإنه يتم العمل على إخماد حريقين على مستوى ولايتي الطارف وسكيكدة، يضيف المصدر ذاته.