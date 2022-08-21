أعلن بريد الجزائر، اليوم الأحد في بيان له، أنه بإمكان الحاصلين الجدد على شهادة البكالوريا دفع حقوق التسجيل عبر الأنترنت باستعمال البطاقة الالكترونية الذهبية، و ذلك تحسبا للدخول الجامعي لسنة 2022-2023.

وأوضح البيان ، أن مؤسسسة بريد الجزائر، قامت بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتسخير منصة رقمية موجهة للحاصلين الجدد على شهادة البكالوريا عبر الرابط +https://progres.mesrs.dz/webetu/ أو الموقع الالكتروني www.poste.dz".

و يسمح هذا الاجراء للطلبة الجدد بالقيام بتسجيلاتهم عبر الانترنت باستعمال البطاقة الذهبية، موضحا بهذا الصدد أن الطلبة الجدد الذين لا يحوزون بعد على البطاقة الالكترونية الذهبية "يمكنهم استعمال بطاقة شخص آخر لإجراء الدفع الالكتروني لحقوق التسجيل". و من جهة أخرى، أشار البيان الى أنه بإمكان الطلبة الجدد تحميل الاستمارة الخاصة بحقوق التسجيل و هذا عبر المنصة "PROGRES" من أجل دفع حقوق التسجيل على مستوى مكاتب البريد.