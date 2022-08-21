يتصّدر الدولي الجزائري، زكرياء نعيجي لاعب لافال الفرنسي قائمة هدافي دوري الدرجة الثانية الفرنسية، برصيد أربعة أهداف كاملة.

وقاد خريج أكاديمية نادي بارادو و اللاعب السابق لاتحاد الجزائر، ناديه لافال لتحقيق تعادل مهم أمام ميتز، ضمن الجولة الرابعة من منافسات " الليغ 2"، من خلال تسجيله هدفين عقب مشاركته كأساسي.

وكتكريم للاعب، على المجهودات التي يبذلها قامت "إذاعة فرانس بلو"، المحلية في فرنسا بإهداء أغنية خاصة تثني على صاحب الـ 27 عاما.

و وفق ما جاء عبر الصفحة الرسمية للإذاعة على تويتر، فإن الأغنية يتم تأديتها أو بثها عند تسجيله لهدف.