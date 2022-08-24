وجهت وزارة الصناعة الصيدلانية، اليوم الأحد، مذكرة للمؤسسات الصيدلانية للتصنيع، الاستيراد والتوزيع بالجملة تُلزمها بتوجيه كل الكميات من الأدوية التي تشهد "ضغط" و المتوفرة في المخزون إلى الصيدليات في مدة لا تتجاوز 5 أيام .

وأفادت وزارة الصناعة الصيدلانية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه في إطار السهر على توفير المواد الصيدلانية، وبعد الإخطارات الواردة من أعضاء المرصد الوطني المتعلقة بتذبذب تموين بعض الأدوية لاسيما الأساسية منها، تلزم جميع المؤسسات الصيدلانية للتصنيع، الاستيراد و التوزيع بالجملة بموجب هذه التعليمة، بتوجيه كل الكميات من الأدوية التي تشهد "ضغط" و المتوفرة في المخزون إلى الصيدليات في مدة لا تتجاوز 5 أيام.

وأضاف المصدر ذاته، أن المؤسسات الصيدلانية للتصنيع و/ أو الاستيراد ملزمة باحترام البرامج التقديرية للإنتاج و التسليم و إبلاغ مديرية اليقظة الإستراتيجية، قبل 3 أشهر، عن أي تغيير في هذه البرامج.

وبغرض التحقق من الامتثال لأحكام هذه التعليمة سيتم إجراء عمليات التفتيش للوقوف على مدى احترام المؤسسات المعنية للإجراءات المنصوص عليها، مشيرة إلى أن كل شكل من أشكال الممارسات غير القانونية كالمضاربة والاحتكار و البيع المشروط ستعاقب وفقا للتشريعات والتنظيم الساريين المفعول.