كشفت قيادة الدرك الوطني لبومرداس، أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي داود بولاية بومرداس تمكنت من توقيف امرأتين بتهمة النصب والاحتيال والسرقة باستعمال الشعوذة.

مصالح الدرك الوطني باشرت تحقيقاتها بعد تقدم مواطن إلى مقر الفرقة الإقليمية للتبليغ عن تعرض أحد قريباته إلى عملية نصب واحتيال وسرقة مصوغات ذهبية من طرف امرأتين يجهل هويتهما، حيث أن المتهمتين قامتا بإيهام قريبته بأنها تبدو عليها علامات السحر والتعطيل وعرضتا عليها إبطال السحر ومعالجتها بواسطة طقوس.

المتهمتان طلبتا من الضحية إحضار مجوهراتها من أجل استعمالها في إبطال السحر إلا أنه تم خداعها وسلبها مجوهراتها.

على إثر هذا تم وضع خطة أمنية محكمة وتوقيف المشتبه فيهما اللتان كانتا على صدد مغادرة المنطقة، أين تم حجز مصوغات متمثلة في 03 خواتم، 02 أساور، 09 أقراط، قطعة قماش بداخلها عظام، خاتم أصفر معقود، قفل حديدي يستعمل في الشعوذة.

مبلغ مالي قدره 194000 دج من عائدات النصب والاحتيال والسرقة يإستعمال الشعوذة