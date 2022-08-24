أصيب ما بين ليلة السبت إلى الأحد أكثر من 60 شخصا من الجنسين وحتى من الأطفال بتسمم غذائي في عرس بضواحي بلدية بوحمامة شمالي خنشلة.

المصابون بتسمم شعروا بآلام حادة على مستوى البطن وصاحب ذلك تقيوءات وإسهال حاد استدعى نقلهم إلى مستشفى هواري بومدين ببلدية بوحمامة أين تلقوا الإسعافالات الأولية وتم وضع أكثر من 20 منهم تحت الرقابة الطبية، وتبين بعد إخضاعهم للعلاج والتحليل أنهم أصيبوا بتسمم جراء تناولهم لطعام في عرس، ونفت مصادرنا أن وفاة أي شخص من هؤلاء المصابين، وقد تم فتح تحقيق من قبل المصالح المعنية لمعرفة الأسباب وراء حدوث التسمم.