تمكن أمن ولاية تيزي وزو من تفكيك شبكة مكونة من ثلاثة (3) أفراد مختصين في عمليات الإحتيال عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفق ما علم اليوم الأحد من مديرية الأمن الولائي.

وأوضح المصدر أن فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية فتحت تحقيقا في هذه القضية إثر تقدم مواطنين بشكاوى مفادها وقوعهم ضحية احتيال شخص كان ينشط عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت اسم مستعار حيث كان يقترح عليهم خدمات مدفوعة الأجر بهدف سرقة أموالهم.

وأضاف المصدر أن هذا الشخص كان ينشط تحت إسم مستعار و هوية مزورة مستغلا التقنيات الحديثة لإخفاء هويته و محو آثاره على الإنترنت حيث يقوم بحذف حسابه مباشرة بعد الاحتيال على ضحيته و يوقف كل إتصال معها.

ومكن التحقيق من تحديد هوية المتهم و توقيفه رفقة شريكين إثنين، أحدهما كان موضع مذكرة بحث صادرة عن الجهات القضائية في قضية مماثلة، حسب المصدر.

وإثر ذلك تم تقديم المتهمين الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و 37 سنة، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو، الذي أمر بإيداعهم الحبس الاحتياطي بتهمة "الاحتيال عبر شبكات التواصل الاجتماعي".