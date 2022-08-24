قدمت إدارة ميترو الجزائر توضيحا جديدا بخصوص حادثة توقّف الخدمة عبر جميع المحطات الخميس الماضي.

وأضح بيان المؤسسة، أن خللا تقنيا يتعلق بالطاقة الكهربائية، وقع في حدود الساعة 17:45 عصر الخميس، ما أدى إلى توقف الخدمة على طول خط الميترو، على إثر ذلك، تم إجلاء جميع الركاب بأمان قبل أن يتم استئناف النشاط تحت إشراف المدير العام ورئيس مجلس الإدارة على عودة الخدمة.

وأسدى المدير العام أوامره بالتدخل العاجل لفرق الصيانة، من أجل العمل على ضمان عودة الخدمة في أقرب وقت ممكن، وفي أحسن الظروف، وهو ما تم بالفعل بفضل جاهزية وكفاءة الفريق التقني. -يضيف البيان-

وأشار المصدر ذاته إلى أنـه تم استئناف الخدمة عبر جميع محطات الميترو في نفس اليوم عند الساعة 20:27، مشيدا بسرعة تدخل فرق الصيانة لإصلاح الخلل.