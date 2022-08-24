حجزت قوات الشرطة القضائية بأمن دائرة بوشقوف بقالمة 43440 قرصا مهلوسا بعد الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة مكونة من 6 أشخاص من بينهم امرأة، حسب ما أفادت به اليوم الأحد خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية.

وأوضح المصدر الأمني أن هذه الكميات الكبيرة من الأقراص الهلوسة تم ضبطها بحوزة المشتبه فيهم المنحدرين من ولايتي تبسة وعنابة بفضل عملية محكمة على إثر ورود معلومات مفادها عبور شحنة من المؤثرات العقلية موجهة لولاية مجاورة و أن عملية تسليمها ستكون بمدينة بوشقوف، مشيرا إلى أن العملية تمت بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشقوف ومختلف الشركاء الأمنيين من مصالح أخرى.

وذكر المصدر بأن أفراد الشبكة الإجرامية الموقوفين تتراوح أعمارهم ما بين 21 و57 سنة، مشيرا إلى أن العملية مكنت أيضا من حجز 8 هواتف نقالة ومركبتين ومبالغ مالية تمثل عائدات الاتجار بهذه السموم.

وقد تم إعداد ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، وفقا لذات المصدر الأمني الذي أفاد بأن التهم الموجهة للموقوفين تتعلق بـ"حيازة ونقل وتخزين لأدوية ذات تأثير عقلي لغرض البيع بطريقة غير مشروعة و الممارسة غير الشرعية لمهنة الصيدلة و التهريب".