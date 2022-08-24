نعت دار الفتوى المجلس الإسلامي الأعلى في أستراليا، موتى حرائق الغابات في عدد من ولايات القطر الجزائري.

وقال الأمين العام لدار الفتوى المجلس الإسلامي الأعلى في أستراليا، الشّيخ الدكتور سليم علوان، في بيان تلقّت 'الخبر' نسخة منه: "تنعي دار الفتوى وأمينها العام أ.د. الشّيخ سليم علوان موتى حرائق الغابات في دولة الجزائر، وتتقدّم بخالص العزاء والمواساة للجزائر، قيادة وحكومة وشعبًا، سائلين الله أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يُلهِم أهلهم الصّبر والسّلوان، وأن يمُنّ على المصابين بالشّفاء العاجل، وأن يُسرف عن شعب الجزائر الشّقيق شرّ هذه الحرائق وأضرارها".