أعلنت المديرية العامة للجمارك، اليوم الأحد، عن حجز ما يقارب 1700 كلغ من الحلي المصنوع من الفضة عالية الجودة و6 حاويات من مواد التجميل والمكملات الغذائية بالعاصمة.

أوضح بيان المديرية المذكورة أنّ مصالح مفتشية أقسام الجمارك "جزائر - تجارة" التابعة إقليميًا للمديرية الجهوية للجمارك "الجزائر - ميناء"، تمكنت من حجز 1692.39 كيلوغرامًا من الحلي المصنوع من الفضة عالية الجودة، إضافة إلى أربع حاويات من مواد التجميل ومستحضرات النظافة الجسدية بقيمة 43.150.426.966 دينارًا وحاويتان من المكملات الغذائية بقيمة 02.59.409.365 دج".

ونوّه البيان إلى أنّ هذه العمليات تندرج في إطار "ممارسة المهام الحمائية لمصالح الجمارك الجزائرية، وتجنّد أعوانها التام ليلا ونهارًا في سبيل المساهمة في مكافحة كل ما من شأنه المساس بالاقتصاد الوطني وبصحة وسلامة المواطن".