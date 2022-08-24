قال مدير الانتقال الطاقوي بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة زين العابدين بومليط، اليوم الأحد، إنّ الجزائر مقبلة على إنجاز أكبر مشروع طاقوي في إفريقيا.

وفي تصريح للقناة الإذاعية الأولى ، أوضح بومليط أن المشروع يتطلب تكوينًا وصناعة محلية لضمان اقتصاد مستدام، والحفاظ على ثروة الجزائر في المحروقات.

وثمّن المتحدث انخراط المنتجين، سواء كانوا عموميين أو من خواص في هذا المسعى، باعتبارهم شركاءً فاعلين، على غرار قطاع الصناعة الذي يلعب دورًا هامًا في دعم الانتقال الطاقوي، من خلال توفير المصابيح أو السخانات المائية والألواح الشمسية .

وفي ذات السياق كشف بومليط عن عقد اتفاقية مشروع تعميم الإنارة العمومية، باستعمال الطاقة الشمسية والطاقة المتطورة التي تعتمد على نوع "ثنائي باعث للضوء" LED، بكل من ولايات : باتنة، البويرة، المغير وعين صالح، وذلك حسب المتحدث بدعم يُقدر بأكثر من 25 ألف و 350 نقطة إضاءة على مستوى هذه المناطق.