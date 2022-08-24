ساهم الدولي الجزائري يوسف بلايلي, في فوز ناديه براست على حساب مضيفه أنجي بنتيجة (3-1)، اليوم الأحد، برسم الجولة الثالثة، من بطولة الرابطة الفرنسية الأولى لكرة القدم.

ومرر صانع العاب "الخضر" كرتي الهدفين الأول والثالث، واللذين سجلهما زميليه لودوارون (د 10) وأشرف داري (د 65).

وبعدما تألق في هذه المواجهة، التي شارك فيها زميله ومواطنه هاريس بلقبلة، غادر بلايلي أرضية الميدان في الدقيقة (66) تاركا مكانه لزميله أونورات.

بالمقابل، عرفت المباراة غياب الثنائي الجزائري لنادي أنجي، إلياس شتي الذي بقي على دكة البدلاء، ونبيل بن طالب بسبب العقوبة.

وعلى اثر هذا الفوز، يرتقي براست إلى الصف الثامن مؤقتا برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد انجي في المركز 17 بنقطتين فقط.

يذكر أن بلايلي (30 سنة) جدد عقده الذي انتهى في يونيو الفارط لسنة واحدة حتى 2023.